Buena Vista Social Club, alle Cave di Tufo di Tor Cervara la festa del 25° anniversario

Venerdì 31 Maggio alle “Cave di Tufo” a Tor Cervara l’evento per il 25esimo anniversario di “Buenavista Social Club”. Dalle 23:00 fino a tardi, dal Concerto al Dj Set! Live con

Irina Arazorena, Alejandro Arazorena, Sebastian Marin, Randolph Chacon, Stefan Chistolini e Manuel Flores. Inizio live ore 23:00 con la leggenda cubana in scena per l’anniversario del film che ha fatto conoscere al mondo la magia di Cuba. A seguire djset tutta la notte a base di salsa, bachata e musica popolare Cubana con Chango. Dal 31 anche molte sale cinematografiche a Roma proietteranno il film per l’anniversario.

