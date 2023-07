L’afa si combatte meglio di fronte ad un palcoscenico. Specialmente se si tratta di quello della Filarmonica Romana. Ed ecco allora prepararsi una sfilata di vip sotto le stelle. La seconda settimana de “I Solisti del Teatro”, storico festival capitolino diretto dalla vulcanica Carmen Pignataro, ospita a via Flaminia un folto parterre glam per lo show “Dodi’s Life”, con Dodi Conti in scena. Prendono posto Lucrezia Lante della Rovere con la piccola spinona Gilda e poi le attrici Miriam Galanti, Gabriella Silvestri e Tiziana Foschi, in jeans strappati come detta il fashion su comoda blusa di cotone bianco. Si riconoscono le colleghe Anna Segre, Giuditta Cambieri e Ninni De Rossi, docente di teatro.

Roma, brindisi tra amici a teatro: la Filarmonica fa il pieno di stelle

Ecco ancora Alessia Fabiani, Francesco Zecca, attore e regista, e Rosa Mascopinto, attrice e docente di teatro a sua volta, in divertente blusa dai toni floreali.

A dirigerla in scena Maria Cassi, che accompagna Dodi in un nuovo viaggio che non promette niente di buono e neanche nulla di cattivo. A dirla tutta, “Dodi’s Life” non promette proprio niente, in controtendenza al momento storico in cui tutti promettono tutto: felicità, ricchezza, riforme, incentivi, soluzioni al riscaldamento globale, inquinamento, pandemie e chi più ne ha, più ne offre. Ma Dodi, non certo nuova a distinguersi per temeraria indolenza, porta in scena l’unico argomento su cui si sente davvero preparata. Brindisi a seguire al talento e all’arte. Qualcuno si ferma al ristorante del ritrovo per un goloso dinner mediterraneo, godendo ancora di un po’ di fresco in queste serate decisamente tropicali.