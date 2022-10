Brignano e Flora Canto a scuola per spiegare ai ragazzi i sani stili di vita

Enrico Brignano e Flora Canto tornano a scuola per una buona causa, un pomeriggio con un pubblico di giovani spettatori e le loro maestre di nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado del Municipio VII, tutti protagonisti di un evento in cui la coppia ha raccontato quanto sia importante adottare una buona alimentazione, il tutto con l'affiancamento in scena di "Romano, il Broccolo Nostrano", mascotte dell’azienda responsabile del servizio mensa dell’Istituto Comprensivo Manzoni.

L'evento moderato dal docente responsabile d'area Daniele Belli, ha visto partecipe il pediatra e dietologo Giuseppe Stefano Morino, seguito dalla dietista Jessica Rapone dell'azienda organizzatrice dell'iniziativa. Una battuta dietro l’altra il comico ha raccontato le abitudini gastronomiche di casa Brignano, che fanno capolino anche nei suoi spettacoli da tutto esaurito. Dalle fettine di carne che durano una settimana con gli escamotage della mamma, alle immancabili verdure, fino alla ricerca della voce migliore con cui doppiare il broccolo di gomma piuma.

Un’iniziativa calorosamente accolta dagli allievi del quartiere e da quelli collegati in streaming, mirata a dar valore alle materie prime attraverso una scelta bio e a Km0 e alla costruzione di menu illustrabili da percorsi ludico-didattici, che aiuterà le nuove generazioni a comprendere l’importanza di un corretto stile di vita.