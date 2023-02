Con Jamie la libertà è davvero uno spettacolo

“Tutti parlano di Jamie” e continuano a vedere lo spettacolo diretto da Piero Di Blasio, adattamento italiano del pluripremiato musical “Everybody’s talking about Jamie”. La rivoluzione rainbow contagia le star del cinema e della televisione che si alternano in un frenetico viavai al Teatro Brancaccio per assistere all’esilarante show. Il brillante Giancarlo Commare interpreta il protagonista, uno studente che sogna di diventare una favolosa Drag Queen e, dietro le quinte, accoglie Ambra Angiolini in compagnia dell’attore Andrea Bosca. Foto ricordo davanti al backdrop con l’immagine di Commare che, così come in scena sino al prossimo 5 marzo, indossa un paio di tacchi rossi simbolo della libertà conquistata e dell’inclusività tanto desiderata. Fra gli ospiti del parterre c’è pure Jolanda Renga, figlia del cantante Francesco e di Ambra.

IL PARTERRE

Nel foyer, tra sorrisi e abbracci, si riconoscono la bella conduttrice Carolina Di Domenico, il comico Roberto Ciufoli, il cantautore calabrese Aiello e la collega Ditonellapiaga. Non hanno perso l’appuntamento teatrale, che ha già riscosso ampi consensi di pubblico e stampa lo scorso anno, le attrici Raffaella Camarda e Simona Cavallari, l’atletico Gilles Rocca che di recente, per evitare il “gossip becero”, si è affidato ad un post sul suo Instagram ufficiale per annunciare la fine della relazione con Miriam Galanti dopo 14 anni d’amore. Ci sono i giovani talenti Riccardo Alemanni, Andrea Lintozzi Senneca e Riccardo D’Alessandro, che si divertono scattando un selfie. Invitati dal direttore artistico Alessandro Longobardi, che fa gli onori di casa, anche Ema Stokholma, Marco Aceti, Edy e Lisa Angelillo, le immancabili Federica Buda, Patrizia Pellegrino, Donatella Pandimiglio, Marina Pennafina e Fanny Cadeo. E, ancora, il drammaturgo Gianni Clementi, lo scenografo Alex Chiti, il musicista Jacopo Fiastri, Valeria Monetti, Anna Kanakis, i coreografi Russell Russell e Rita Pivano, il regista Stefano Reali, Laura Lattuada, Emanuela Rei e Diletta Begali. Applausi interminabili per l’inconfondibile voce di Barbara Cola che, sul palco, veste i panni della madre di Jamie, la sua prima fan nel percorso verso il successo. Al termine dell’esibizione, è quasi d’obbligo scrivere e lasciare un pensiero sui Post-it colorati che, come un grande arcobaleno, tappezzano lo specchio posizionato accanto all’uscita. In via Merulana, finalmente, si respira di nuovo l’effervescente aria di Broadway.