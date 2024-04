Bludiprussia al Festival del Verde e del Paesaggio. Il workshop il 6 aprile a Roma

Anche Bludiprussia, la storica coloreria di design, partecipa alla 13ma edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, negli spazi dei giardini dell’Auditorium Parco della Musica dal 5 al 7 aprile prossimi. Così come l’organizzazione punta sulla narrazione e della vita all’aria aperta e la relazione con la Natura, anche il brand guidato da Sabina Guidotti parteciperà alla manifestazione con lo scopo di raccontare e trasmettere l’importanza di rafforzare il nostro rapporto con gli spazi esterni, a partire da quelli delle nostre case, per ritrovare uno stile di vita più genuino e autentico. È così che nasce il workshop che si terrà nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 10:30, tenuto proprio dalla founder di Bludiprussia, Sabina Guidotti, esperta e fine conoscitrice del colore e delle finiture. Questa sarà un’occasione unica per i partecipanti, non solo perché potranno trovare ispirazione e idee per arredare gli spazi esterni delle proprie case, ma anche per vivere attraverso l’esperienza della Guidotti l’incontro del colore con i luoghi esterni. Perché i balconi, i terrazzi, i giardini privati sono delle vere e proprie stanze che possono essere arredate e vissute esattamente come quelle interne, pur sotto il cielo aperto accolgono la nostra più segreta intimità e i nostri ospiti più cari.