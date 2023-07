L'eleganza di Battistoni e l'ironia dei Kroks nello storico Palazzo Ripetta

Se l'ironia è il vestito elegante dell'intelligenza, l'unione tra Battistoni e i "Kroks” ne è l'emblema. Uno è lo storico marchio romano di abbigliamento maschile di alta gamma, l'altro il gruppo canoro di Harvard apparso in diversi show televisivi come “Good Morning America” e “The Tonight Show Starring Johnny Carson”. Insieme si sono ritrovati a Palazzo Ripetta, nel concerto realizzato in collaborazione con il Centro Studi Americani. Che non una prima volta. Già nel periodo natalizio si erano incontrati: sintomo di affinità elettive cercate da Francesco Capodiferro, amministratore delegato di Battistoni, e Giacomo Crisci, Ceo dell'hotel. In una struttura ripensata come un vero e proprio viaggio tra stili. Dalle origini, quelle del Conservatorio della Divina Provvidenza del 1675 (di cui rimane la chiesa), fino agli influssi del modernismo spagnolo di Antonio Gaudì.

Per passare poi attraverso salotti di Art déco e arrivare infine a sorseggiare un drink nella post-pop art.

Non manca certo il momento dell'intimità nel ristorante in cui il legno fa da padrone e scalda i cuori. Un albergo di epoche e stili popolato da artisti e letterati. Come Louise Ebel, influencer francese amante della Capitale, il gioielliere Giorgio Cazzaniga ed Helen Tucker, discendente del presidente George Washington. Senza dimenticare il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, la baronessa Maria Sole Vismara Currò e Anna Coliva. In questi luoghi che presto saranno ampliati, con la prossima apertura del rooftop. Non resta che aspettare.