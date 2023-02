Roma, le storie dei piccoli pazienti nello spettacolo di improvvisazione teatrale per la giornata Mondiale delle malattie rare

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare si svolgerà a Roma uno spettacolo di improvvisazione teatrale per raccontare le storie dei piccoli pazienti. L'appuntamento è per domenica 26 febbraio, alle ore 20.30, presso The Spot - Improv Digital Bistrot in via Giuseppe Bonaccorsi 28, nel quartiere Valle Aurelia.

Di cosa si tratta? Spiegano gli organizzatori: «Pubblico, attori, regista e tecnici saranno tutti gli artefici della realizzazione di un racconto unico ed irripetibile, totalmente improvvisato e privo di copione, prendendo spunto da diverse storie vere di piccoli pazienti affetti dalla sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws). L’idea è nata da Kemal Comert che ormai da anni lavora come produzione video in ambito malattie rare (nel 2019 ha vinto il Festival internazionale del cinema sulle Malattie Rare con “Pensavo di Essere Diverso”) e dalla collaborazione con Aibws, l'associazione italiana dei piccoli pazienti Bws (sono 250 le famiglie rappresentate). 'The Spot' è nata a Roma nel luglio 2022 e in questa occasione sarà formata da Federica Forbicioni (che è anche regista), Cinzia Zadro, Giacomo Cappucci e Vittorio Rainone: si tratta di attori con oltre 15 anni di esperienza nell'improvvisazione. Kemal Comert si occuperà della regia tecnica di luci, audio e video. Unica e irripetibile è anche l’immagine della locandina: a generarla è un'Intelligenza Artificiale».

Da sapere: la sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws) è una malattia genetica rara, che colpisce un bambino ogni 10mila nascite. «Tutti i piccoli pazienti sono accomunati da una maggiore predisposizione allo sviluppo di tumori a carico degli organi interni (in particolare reni e fegato). Le principali manifestazioni sono l’iperaccrescimento (tra il 45 e il 65% delle diagnosi) e l’emipertrofia, ovvero una o più parti del corpo più grandi rispetto alle loro speculari (30%). Quando la lingua non può essere contenuta nel cavo orale, si parla di macroglossia. Dal 2004 esiste un'associazione di famiglie, Aibws, che rappresenta circa 250 casi in tutta Italia».