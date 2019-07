"Avvocati nel pallone", vince Carbonetti e associati

La squadra dello Studio Legale Carbonetti e Associati ha vinto la XXIII edizione del torneo di calcetto misto che, come ogni anno, ha visto fronteggiarsi i team dei principali studi legali di Roma. Nato nel 1997, “Avvocati nel pallone” è diventato negli anni un appuntamento di riferimento per il mondo degli avvocati capitolini. Per il team dello Studio Legale Carbonetti e Associati, alla seconda partecipazione, si tratta del primo titolo vinto, proprio nell’anno in cui ricorre il trentennale della fondazione dello studio. Seconda classificata è stata la squadra “Amici del Torneo”, terza classificata la squadra dello studio legale Bonelli Erede. La classifica marcatori del torneo è stata vinta dall’avvocato Giorgio Politano di Carbonetti e Associati con 33 reti. Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA