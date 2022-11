Otto chilometri per l'autismo, il 4 dicembre gara di solidarietà a Villa Ada

L'appuntamento è per domenica 4 dicembre a Villa Ada: otto chilometri per l'autismo. E una passeggiata di quattro chilometri per contribuire alle attività della “DiventoGrande Onlus”. Torna dopo due anni l'iniziativa, interrotta dalla pandemia, che unisce sport e solidarietà e ha l'obiettivo di raccogliere fondi. L'appuntamento per la gara postica è alle 8.30, ma la partenza è prevista alle 10. Per l'occasione è anche stata prevista una deroga, riservata ai partecipanti, alla domenica ecologica che vieta l'uso delle auto nella Capitale. L’ottava edizion a di quattro. Organizzata con la collaborazione della “Run & Smile”,la squadra di atleti "nata per portare il sorriso nella corsa", alleato perfetto per “Divento Grande”, la onlus nata dall’iniziativa di un gruppo di padri di ragazzi autistici di Roma e provincia, la grande festa di autunno a Villa Ada prevede animazione, gadget, un ristoro finale con pizza e mortadella, magliette, la presentazione, in anteprima, del Calendario 2023 di Divento Grande, realizzato in collaborazione con gli artisti di “Ultrablu” di Roma.

L’obiettivo è in linea con le altre iniziative della onlus: “finanziare erealizzare progetti in favore di bambini e ragazzi affetti da autismo,focalizzando l'attenzione, in modo particolare, sui ragazzi in etàadolescenziale”. Campagne solidali, iniziative, eventi e raccolte fondi per stimolarei ragazzi autistici a “muoversi nei contesti più diversi, possibilmente a contatto con normodotati, aiutandoli a diventare autonomi”. Una grande sfida che domenica prossima può essere vinta passeggiando e sorridendo.