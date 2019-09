Auditorium, Aperol Spritz festival: tre giorni di musica e spettacoli per il centenario del drink italiano

Tre giorni di festa presso l’Auditorium Parco della Musica, tre giorni di musica, intrattenimento e spettacolo. Un vero e proprio festival per festeggiare il centenario della bevanda simbolo dell’aperitivo italiano…. Lo spritz! Nel 1919 una ricetta segreta dei fratelli Barbieri da vita all’APEROL, da qui la creazione di un aperitivo famoso in tutta Italia che quest'anno compie cento anni e che Roma festeggia con tre giorni di appuntamenti nei famosi giardini progettati da Renzo Piano.

Aperol, è festa per i 100 anni dell'aperitivo italiano, oggi è la base dello spritz

Musica dal mondo al Rieti Guitar Festival: il debutto nell'ex chiesa di San Giorgio, poi Auditorium e teatro Flavio Vespasiano

All'Auditorium Parco della Musica tre appuntamenti per staccare la spina e scoprire un fenomeno culturale e sociale che ha contraddistinto un secolo del nostro paese. Concerti, dj set, installazioni, performance e un allestimento tinto d誕rancione mai visto prima. Più di 10.000 gadget Aperol da ricevere in dono.

Una serie di appuntamenti a partire da venerdì 27 Settembre fino a domenica 2 Giugno Un calendario completo che non potrà che trasportarvi nel mondo magico dei drink ascoltando musica e dedicarvi ad un po’ di shopping

PROGRAMMA APEROL SPRITZ FESTIVAL

Venerdì 27 Settembre:

ore 18 > apertura porte

ore 19.30 > Roma canta gli Zero Assoluto | Giardini dell'Auditorium

ore 22 > party w/ Kontakt | Auditorium

Sabato 28 settembre:

ore 18 > apertura porte

ore 19.30 > Roma suona Amy Winehouse | Auditorium Parco della Musica

ore 22 > party w/ SMASH | Auditorium

Domenica 29 settembre

ore 12 > apertura porte

ore 12.30 > Roma suona Battisti | Auditorium Parco della Musica

ore 19.30 > Oshow nei Giardini dell'Auditorium

Durante tutta la giornata: Post Office Aperol Spritz Festival con special guest Jerry Cal (ore 21).





© RIPRODUZIONE RISERVATA