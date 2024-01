Allo Spazio Diamante "IO&TU", un inno alla gioventù e alla vita

Dopo il successo registrato durante il primo week end, torna in scena stasera e domani (ore 21) fino a domenica (ore 17) e il 26 gennaio allo Spazio Diamante lo spettacolo “IO&TU” di Lauren Gunderson. La regia di Gianluca Merolli ha saputo rappresentare nel migliore dei modi la storia di due adolescenti dalle vite diametralmente opposte.

Caroline e Anthony sono compagni di classe eppure si incontrano per la prima volta grazie ad una casualità: un compito d’inglese. Prima di questa occasione non si erano mai visti: Caroline infatti è costretta in casa a causa di una malattia. Il motivo della visita di Anthony è “Foglie d’erba”, tema assegnato ai ragazzi dall’insegnante d’inglese. Inizialmente non si trovano, non si capiscono. Sarà solamente il tempo a rendere quel primo fallimentare incontro, una grandissima risorsa: entrambi si ritroveranno a parlare di tutto, riscoprendosi.

“IO&TU è un inno alla gioventù e alla vita. È quell’urlo sopra i tetti del mondo che ci permette di essere salvati”, così Merolli riassume il senso del suo spettacolo.