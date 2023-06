Alle Terme di Diocleziano gala di star per obiettivi di cuore

Parterre di stelle e di sorrisi ancora più luminosi, che hanno acceso i volti delle numerose celebrità intervenute ieri sera all’evento annuale Anlaids Charity Dinner, organizzato da Anlaids Lazio. Nella suggestiva cornice archeologica delle Terme di Diocleziano, tra decorazioni architettoniche, capitelli, antichissimi angoli monumentali, le note classiche suonate dal vivo hanno accompagnato l'ingresso degli invitati, elegantissimi, accolti da una pioggia di lanterne e bouquet di fiori bianchi. Puntualissima Serena Dandini, seguita da Giacomo Giorgio, il bel "Ciro" della serie cult "Mare Fuori" e da Giulia Bevilacqua, fisico statuario e bellezza raffinata, fasciata in un abito nero come pure Elena Sofia Ricci, divinamente disponibile con l'esercito di fotografi pronti a ritrarla in ogni angolo esterno del museo. Anche Alessandro Preziosi, in giacca bianca e camicia intonata con i suoi occhi azzurri, non ha perso l'occasione di salutare team, stampa e qualche fan intrepida. Scatti a raffica per Valeria Golino, Valeria Bilello e Tommaso Labate, Sarah Felberbaum, scintillante in mise di seta nera.

Dolcissime Nicole Grimaudo, decisamente fashion nel suo abito lungo verde smeraldo e nero, e Coco Rebecca.

Tra i presenti anche Barbara D'Urso, Luca Barbareschi, Lucia Bergonzoni, Andrew Howe con la fidanzata Ilaria. La serata del cuore è stata ideata con lo scopo di dare lo start alla campagna di raccolta fondi per finanziare l’attività di lotta all’Aids, il sostegno alla formazione e alla ricerca scientifica nel campo della cura e della diagnosi dell’infezione. Padrone di casa Gianluca De Marchi, nuovo presidente di Anlaids Lazio e Amministratore Delegato di Urban Vision, da sempre in prima linea nelle cause importanti portate avanti con passione, sacrifici e tenacia dalle realtà di volontariato che fanno davvero la differenza nel nostro paese. Attesissima, anche dalle giovani ammiratrici emozionate bloccate all'ingresso dagli addetti alla sicurezza, la cantante Emma Marrone, una testimonial d’eccezione, pronta a coinvolgere gli invitati con la sua voce graffiante, potente, per una performance live La magica notte charity ritorna a Roma dopo quattro anni per mobilitare l’opinione pubblica ed accendere i riflettori mediatici su quell’ombra silenziosa che da tempo ruota attorno a questo virus e al sottodimensionamento del suo rischio di trasmissione. Un messaggio condiviso dai personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, che hanno raccolto l’appello del neo presidente De Marchi. "L’HIV è un nemico che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dal sesso e dall’orientamento sessuale – ha spiegato Gianluca De Marchi - I dati sono preoccupanti: nonostante, l’infezione da HIV a livello globale stia vivendo profondi cambiamenti e trasformazioni l’allarme torna alto soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione”. Particolare attenzione manifestata dal’imprenditore verso il “Progetto Scuole”, la campagna di educazione, informazione e prevenzione rivolta agli Istituti Secondari di Secondo Grado della Regione e che nell’ultimo anno ha coinvolto ben 10.300 studenti e 54 scuole tra Roma, Latina e Viterbo; ma anche il progetto “Facciamolo Rapido" per le promozione del test salivare rapido facilmente accessibile anche presso la sede di Anlaids Lazio, o il piano di “Prevenzione&Ascolto” per uno spazio psicologico rivolto alle persone con diagnosi di HIV. .