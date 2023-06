All'Opera il red carpet è sulle note di Puccini

Il sogno d’amore della giovane geisha Cio cio-san irrompe sul palcoscenico del Costanzi per la gioia di una folta platea glam. Per l’attesissima “Madama Butterfly”, di Giacomo Puccini, raggiungono il Teatro dell’Opera istituzioni, attori, blasoni e Premi Oscar. Tra i primi ad arrivare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la scrittrice Natasha Nyanin, in lungo verde, accolti dal sovrintendente Francesco Giambrone. Fanno il loro ingresso agli ambasciatori del Giappone Satoshi Suzuki, di Spagna Miguel Angel Fernández-Palacios e di Danimarca Anders Carsten Damsgaard. Si inizia a prendere posto in sala. Nel suo palco la presidente della Conflirica italiana Daniela Traldi ospita il Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, in delizioso cerchietto su look scuro, Edoarda Crociani e l’ambasciatore Ettore Sequi. Mentre in quello accanto si riconoscono il marchese Vincenzo Grisostomi Travaglini con il principe di Cambogia Sisowath Ravivaddhana Monipong e il capo del cerimoniale della Farnesina Bruno Antonio Pasquino.

E in una gremitissima platea ecco Maria Rosaria Omaggio, l’attivista Claudia Conte, lo storico dell'arte Claudio Strinati, il professor Giulio Maira, Carlo Fuortes e Corrado Augias.

Spiccano la preziosa spilla a forma di farfalla di Marisela Federici, intonata con il tema della serata, la giacca orientaleggiante con toni dorati di Maddalena Letta e l’elegante mise di Maria Pia Ruspoli. Si prosegue con lo scambio di saluti tra il giudice costituzionale Angelo Buscema e la vice sindaca di Roma Silvia Scozzese. E finalmente si alza il sipario per il debutto in Europa, nel ruolo di Cio cio-san, del soprano Eleonora Buratto, dopo lo straordinario successo ottenuto al Metropolitan di New York. La messa in scena è quella di Àlex Ollé. Sul podio un direttore di grande esperienza come Roberto Abbado, che affronta per la prima volta il capolavoro pucciniano. Applausi per Il dramma orientalista restituito allo sguardo moderno attraverso una proposta cinematografica e iperrealista. Qui gli ideali di Cio cio-san degenerano in un paradiso perduto e la brama di potere di Pinkerton diventa simbolo di uno tsunami neoliberista: ultima conseguenza del colonialismo che distrugge tutto. Brindisi all’arte tra un atto e l'altro.