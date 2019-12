Al via il Natale in musica all'Auditorium e alla Casa del jazz

Il Natale sta per arrivare all' Auditorium Parco della Musica a Roma. Un mese tra festival di gospel, concerti pop, rock, jazz, lezioni di rock e dialoghi matematici e l'immancabile pista di pattinaggio nell'area antistante la cavea. L'appuntamento è dal 7 dicembre al 6 gennaio. «Dicembre è da sempre un periodo di intensa attività in Auditorium per rendere più piacevoli le festività per chi resta in città e per attrarre coloro che approfittano delle vacanze per visitare la nostra bellissima città», ha dichiarato il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina.



«Anche quest'anno il Natale ha un programma di grande qualità pensato per un pubblico variegato, diverso per età e gusti. - ha sottolineato l'amministratore delegato José R. Dosal -. Con un cartellone ricco di nomi prestigiosi». Tra gli ospiti più attesi c'è Vinicio Capossela che presenterà l'8 dicembre il suo nuovo spettacolo Ballate per uomini e bestie. Dal 10 dicembre parte la quarta edizione di Retape, la rassegna dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana che andrà avanti fino a maggio. Ospiti del primo appuntamento Fulminacci e Yuman. Ancora musica e parole per il Viaggio di NeaCò, una favola in forma di concerto frutto dell'intuizione di Neapolitan Contamination, in scena l'11 dicembre.



Dopo 15 anni di assenza dalla Capitale, torna l'11 dicembre al Parco della Musica il trio jazz formato da Pieranunzi, Johnson e Baron. Torna anche la Jumpin'Jive Orchestra che proporrà un canti di Natale arrangiati in chiave swing (12 dicembre). Proseguono a dicembre i Ritratti che Tonino Battista e il PMCE Parco della Musica Ensemble dedicano ai compositori contemporanei. Dal 22 dicembre prende il via il Festival Gospel con protagonisti Chicago Mass Choir, Harlem Gospel Choir, South Carolina Mass Choir, Dennis Reed &Gap e Danell Daymon & Greater WorksDoppia data il 26 e 27 dicembre con il duo Max Gazzè e Alex Britti che saliranno sul palco della prestigiosa Sala Santa Cecilia.



Tra le voci femminili, il 26 dicembre il concerto di Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale e il 28 dicembre Fiorella Mannoia con il suo Personale Tour. Per i più giovani il 29 e il 30 dicembre arriva Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban «in concerto» (terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling): oltre 120 musicisti tra orchestra e coro eseguiranno dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione del Maestro Timothy Henty, in sincrono con la proiezione del film. All' Auditorium si festeggerà anche la fine dell'anno: il 31 dicembre in Sala Sinopoli con il gospel del gruppo Danell Daymon & Greater Works e in Sala Santa Cecilia si brinderà in compagnia di Gigi Proietti che torna a grande richiesta all' Auditorium con Cavalli di battaglia, un excursus del suo repertorio.



Il primo gennaio Nicola Piovani presenterà La musica è pericolosa, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena (replica 2 gennaio). E ancora a Capodanno il concerto di Gerardo Di Lella con la sua Grand Òrchestra. Sarà ancora una volta Ambrogio Sparagna accompagnato dall'OP I- Orchestra popolare italiana a chiudere le festività il 6 gennaio con la Chiarastella.



Ma il Natale all' Auditorium non è solo spettacolo: l'8 dicembre ripartiranno le Lezioni di rock e i Dialoghi matematici. A completare il ricco programma la mostra 1696. l'anno della controcultura: parole, musica, immagini allestita dal 6 dicembre al 6 gennaio nello spazio AuditoriumArte.



Sorprese anche alla Casa del Jazz. Tra queste l'omaggio a Bill Evans della Mario Corvini Santa Cecilia Big Band che ospita il sassofonista Rosario Giuliani (27 dicembre), lo spettacolo «Arte Sincopata» con lo scrittore Filippo La Porta e il trombonista Marcello Rosa, viaggio nella letteratura novecentesca a ritmo jazz: da Ginsberg a Cortazar, da Faulkner a Marinetti, da Vian a Celine, a Fenoglio (28 dicembre) e la sonorizzazione del film «Cenere» interpretato da Eleonora Duse eseguita dal vivo dal duo Marcello Allulli/Giovanni Ceccarelli (29 dicembre). Anche l'ingresso del nuovo anno si potrà festeggiare a ritmo di musica con Gabriele Coen Trio (3 gennaio), Riccardo Fassi Analog Trio (4 gennaio) e Silvia Manco (5 gennaio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA