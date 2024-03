Venerdì 29 Marzo 2024, 22:13

Un club che si trasforma in un piccolo grande oceano pieno di tante nottambule e variopinte anime danzanti, tutte presenti al party a tema “La Sirenetta”, che ha riempito i rifiniti spazi dello storico Jackie O’. Proprio a due passi dalla dolce via Veneto, laddove Federico Zampaglione presente con la moglie Giglia Marra, poi Carolina Marconi o Alessia Fabiani - appena rientrata da una rigenerante vacanza a Miami - e tanti altri invitati, si sono dati appuntamento per festeggiare Claudia Arcara, la stylist dei vip che ha soffiato sulle sue prime quarantacinque primavere. In una serata a lei dedicata e dagli echi cartoon, complici le sigle più iconiche cantate dalla live band Ufo, Claudia si è presentata all’appuntamento con una mise inconfondibile: capelli rossi, gonna a sirena di paillettes dal rigoroso color verde oceano e un top cangiante, sui toni del viola, che ha riportato la memoria a quella Ariel resa immortale dal grande classico Walt Disney. È proprio lei il personaggio animato prescelto dalla festeggiata che, per i suoi ospiti, ha immaginato insieme a Veronica Iannozzi – padrona di casa del locale gestito insieme a mamma Beatrice -, una serie di riferimenti a quel “in fondo al mar” che ha dettato i momenti più importanti della notte festaiola. Acquari e boule con pesciolini rossi hanno fatto sorridere l’attrice e produttrice cinematografica Simona Borioni, arrivata in abito color argento destando l’attenzione dei presenti. La serata è anche l’occasione per Arcara per presentare agli amici la sua nuova idea d’intrattenimento destinata ai più piccoli e non solo: la linea “Mascotte Claudia”, con pupazzi animati in formato gigante con cui la creativa organizza feste per bimbi ma anche per adulti appassionati. Tanti gli illustri amici presenti, come l’autore Niky Marcelli, Gioia Scola, poi la napoletana Rosa Miranda col marito Salvatore Pisano. C'è l’attrice Antonella Angelucci con Donatella Gimigliano, Jolanda Gurreri e Giuseppe Bambagini che scherza con Fabiani, il Johnny Deep italiano Marco Scimia, il conduttore Fabrizio Pacifici, lo stilista Antonio Grimaldi col marito Dario e il make-up artist Gennaro Marchese. Nel salotto non manca nemmeno l’aristocrazia con la principessa Irma Capece Minutolo, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi e il conte Fulvio Rocco de Marinis, tutti sotto l’occhio attento di Enrico Lucci e delle sue irriverenti telecamere.