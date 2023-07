Al cinema voglia di gioventù

Motore, azione! "Ciak si festeggia" per attori, direttori di casting e registi. Al party per gli undici anni di Efilsitra Acting Studio sono in tanti i neo protagonisti dei set pronti a brindare al metodo attoriale messo ideato da Aurin Proietti, acting coach che ha radunato addetti ai lavori nel giardino dell’Angelo Mai. Molti gli allievi presenti, pronti a rivedersi presto in sala dopo il lavoro formativo svolto nella sede trasteverina dello studio, dove Aurin forma classi di “attori guerrieri”, come ama definirli. C’è Demetra Bellina protagonista di “Non credo in niente” con il regista Alessandro Marzullo, cresciuto a 'pane e cinema' con i programmi per cinefili di papà Gigi. Arriva l'autrice e interprete Lia Greco oppure Marie Colosimo Sakamoto, attrice franco-giapponese presto a Venezia con “L’anno dell’uovo” nella sezione Biennale College. Giungono i casting director Teresa Razzauti, Adriana Ciampi, Flavia Toti Lombardozzi, Anna Pennella e l'internazionale Armando Pizzuti, che incontrano gli interpreti in una notte lontana dalle sale provini. Tra il pubblico si vede l’attrice e content creator Diletta Begali seguita da Chiara Bernini, attualmente su Netflix in “The House 2.0”.

Il metodo insegnato in inglese di cui la coach è madrelingua, è uno strumento utile per affrontare al meglio il lavoro della recitazione e più nello specifico, ad approcciare ai provini per esempio. Il tutto con tecniche derivanti da recitazione e psicologia che prepara migliaia di persone a raggiungere lo status di “Warrior Artists”. Artisti consapevoli, responsabili, dai nervi saldi nonostante la precarietà che contraddistingue il mestiere da loro svolto. Alla serata, accolti dalla direttrice insieme ad Elena Vanni ed Elisa Menchicchi, ci sono anche Francesco Mastroianni atteso al festival di Ischia per l’anteprima di “Mafia Mamma”, seguito da Eleonora Romandini che con “White Lotus”, ha vinto il Sag Awards 2023. Tra il pubblico Luca Restagno nel cast de “La storia” di Francesca Archibugi o Luce Cardinale, seguiti da Valeria Panepinto sulla BBC con “SAS rogue heroes 2”, o Fabrizio Ciavoni scelto da Paolo Virzì. All'happening anche Salvatore Marino, attualmente su Dagospia con il suo “DagoTG” e l'interprete Valerio Di Benedetto, salutato dall'amico Gualtiero Borzi, pronto a tornare nella seconda stagione di “Blanca” in onda dal prossimo ottobre su Rai1.