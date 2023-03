Roma, red carpet da ridere per la prima del film "Il cacio con le pere"

Struscio glam per un atteso debutto. Attesissima anteprima de "Il cacio con le pere": prima regia di Luca Calvani, che al cinema di piazza Barberini catalizza folle di fan e di vip. Iniziano ad arrivare tutti gli amici dell’autore. Ecco l’attrice Loredana Cannata, in elegante outfit total black, e poi Adriana Volpe, che sfoggia un mini abito di paillettes verde scuro su lungo cappotto nero e tacchi alti in tinta. Pioggia di flash e di commenti di ammirazione. Si riconoscono, tra la folla di colleghi e supporters, il produttore Riccardo Pintus con la bella e timida figlia Benedetta. Cattura l’attenzione il lungo cappotto colorato di design, con bordi di pelliccia, della stilosa produttrice Adriana Chiesa Di Palma.

Appaiono il direttore di Rai Uno Luca Coletta, salutato da tutti, e l’attore Augusto Fornari. Molti i fan che si fermano per immortalare lo scatto migliore da postare sui social. Anche perché nel frattempo arriva il cast capitanato ovviamente da Luca Calvani e con Francesco Ciampi, Anna Safroncik, in abito bianco e nero con stivali alti, Alessandra Costanzo, Marta Zoffoli, che riprendere tutto con il cellulare, e Carolina Gonnelli.«Tu sei l’uomo conteso da tante donne», dice la Zoffoli al fascinoso Calvani. E lui gongola. «Ci ho messo tanto per fare questo film - dice il cineasta - centrato su ciò che conosco. E poi il titolo rende bene l’idea su due perdonaggi antitetici che però stanno bene insieme. Ma è stata una faticaccia durata dieci anni». Saluto in sala del regista e parte il film. Tutti catalizzati dalla storia di Fosco e Fred (Ciampi e Calvani), due fratelli molto diversi tra loro, tanto che tra i due sembra esserci una distanza incolmabile. Lunghi applausi a fine spettacolo e dopo la visione partono le domande al cast da parte del folto pubblico presente, molto colpito dallo script.