Accessibility Days 2023 a Roma: giovedì 18 e venerdì 19 maggio in presenza e online

Il 18 e 19 maggio parte l’edizione 2023 degli Accessibility Days, che si svolgerà in presenza a Roma, presso l’Edificio Marco Polo del’Universita’ La Sapienza ed in streaming.

La Direzione Rai Pubblica Utilità - con la sua Struttura Accessibilità - come di consueto, sarà mediapartner dell’Evento, il più grande - in Italia - ad occuparsi di Accessibilità e Inclusività delle tecnologie digitali.

Proprio in virtù della mediapartnership, la presenza di Rai Pubblica utilità sarà declinata all’interno delle 2 giornate con varie attività:

• il 18 maggio alle ore 17.30 è prevista una sessione dedicata al tema “Accessibilità della comunicazione nel servizio pubblico radiotelevisivo: prospettive e sviluppi” a cura di Maria Chiara Andriello (Responsabile di Rai Accessibilità);

• il 19 maggio alle ore 14.30 ci sarà un workshop dal titolo “Ascoltare per vedere: avvicinamento all’audiodescrizione” a cura di Maria Chiara Andriello e Valentina Gerardi (coordinatrice dell’ area Audiodescrizioni).

Sempre a cura di Rai Pubblica Utilità la resa accessibile - attraverso il servizio di sottotitolazione in diretta e la traduzione LIS - di tutti gli interventi previsti nel corso delle 2 giornate , in Aula Magna con la contestuale diffusione degli stessi in streaming sulla pagina facebook di Rai Accessibilita.

Ed ancora, uno stand permanente di Rai Pubblica Utilità all’interno dell’evento, per approfondire con i vari relatori e gli utenti interessati, le tematiche tutte legate all’Accessibilità.