Roma, "Sapienza’s Got Talent", docenti e studenti in concerto stile Woodstock

Si terrà oggi, dalle 18 alle 22,30, La musica fa buon sangue, il grande concerto in "stile Woodstock" che vedrà 10 band in buona parte ibride, cioè composte da studenti e docenti di Sapienza, esibirsi su un palco della Città universitaria. L’evento si sarebbe dovuto svolgere il 14 giugno in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ma i funerali di Silvio Berlusconi hanno indotto i vertici di Sapienza a spostarlo al 5 luglio, lasciando attiva l’autoemoteca (messa all'interno della stessa Città universitaria) al fine di creare tra le facoltà una competizione virtuosa che, sempre oggi, porterà la Rettrice, Antonella Polimeni, a premiare le facoltà i cui studenti avranno donato più sangue.

Il concerto - a ingresso libero - oltre a incentivare ulteriormente i giovani alla donazione di sangue, sarà un modo per ricercare le giuste armonie di gruppo in vista dell’anno accademico che verrà.

Le band saranno la Salt Street Band (Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione), Le cose (Lettere e Filosofia), i Meno per meno e i Malpensa (Ingegneria Civile e Industriale), i Bouncy Baobabs (Architettura), i Giovedì (Giurisprudenza), il Complesso QRS e gli Ottavi inclusi (Medicina e Odontoiatria), i Me sentbbuono (Medicina e Psicologia) e i Musica Sapienza, un gruppo che comprende musicisti provenienti da varie facoltà.

Anche i brani proverranno da diversi generi: verranno suonati pezzi dei Queen, di Pino Daniele, dei Pink Floyd, di Zucchero, dei Beatles, di The knack e di molti altri artisti ancora. Al termine, una giuria composta da giornalisti, critici musicali e dalla Rettrice di Sapienza, decreteranno - fra tutti colori che si saranno esibiti - i vincitori di un contest musicale, il Sapienza’s Got Talent.