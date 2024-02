A Roma nuova edizione di Quattrozampeinfiera. Tante novità per gli amanti dei pet

Applausi ed emozioni con Briciola, la vivace mascotte della Fanfara del 4° Reggimento dei Carabinieri a Cavallo, che ha inaugurato la prima delle due giornate di QuattroZampeinFiera. Una nuova edizione per la kermesse più famosa d’Italia in tema di pet, dedicata a mani e zampe unite a testimonianza di un solido legame d'amore.Tante le attività disponibili per divertirsi insieme al proprio cane ed anche una sezione per ammirare la maestosità dei gatti. Bambility, il progetto educativo e ludico dedicato allo sviluppo delle capacità sociali, emotive e motorie dei bambini attraverso la magica relazione con i cani, proporrà l'Escape Dog Room Bambility come una delle attrazioni principali di quest'anno, coinvolgendo bambini e ragazzi in divertenti giochi ed enigmi da risolvere con l'aiuto dei loro amici a quattro zampe. Inoltre per i cani: Disc Dog, Canicross, Dog Agility per mettere alla priova le abilità degli amici con la coda. Una vastità di stand con novità e curiosità a disposizione dei visitatori, che potranno comprendere le novità più utili rispetto ad alimentaziuone, benessere, cura e gioco.

Fondamentale poi la presenza di associazioni e allevatori, a disposizione di coloro che decideranno di allargare la propria famiglia e riempirla di amore allo stato puro accogliendo un musetto dolcissimo. Info: Sabato 24 febbraio e domenica e domenica 25 febbraio alle 10:00 alle 19:00 - chiusura casse ore 18:00. Fiera di Roma Ingresso gratuito per: bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Biglietto intero: € 12. Biglietto scontato: € 9 con riduzione di € 3 scaricabile online su quattrozampeinfiera.it. Biglietto online: € 8.5 su quattrozampeinfiera.it.Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare l'organizzazione tramite email all'indirizzo info@quattrozampeinfiera.it o telefonando al numero 0362.1636218. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.quattrozampeinfiera.it.