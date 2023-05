A lezione di riciclo con Federica Pellegrini

Il tempo è scaduto. È giunto il momento di pensare all’ambiente che ci circonda. Lo sottolinea ancora una volta il prezioso “Materia Viva” docufilm incentrato su tematiche legate alla tutela dell’ambiente e all’importanza di adottare comportamenti corretti nella gestione dei RAEE, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Lo scopo è chiaro: riuscire a creare una vera economia circolare. Ad avvalorarne l’urgenza ci sono tanti personaggi noti che hanno portato sullo schermo la loro personale e condivisibile testimonianza come l’attrice Susan Sarandon e la giovane collega Shailene Woodley, il noto conduttore Carlo Conti e il calciatore Alessandro Del Piero. Ieri alla premier al teatro Ambra Jovinelli sono arrivati altri protagonisti come Federica Pellegrini, ex nuotatrice primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m, splendida in bianco: la Divina è arrivata in compagnia del fratello Alessandro, mentre il marito Matteo Giunta non è potuto intervenire. Francesco Arca, protagonista della fortunata serie televisiva di Rai 1 “Resta con me”, sorrideva ai fotografi in elegante completo scuro.

La conduttrice televisiva Tamara Donà in total black ha salutato con trasporto Giorgio Arienti, il direttore generale di Erion WEEE.

La giornalista Francesca Fialdini anticipava l’entrata della moglie del cantante Raf Gabriella Labate. Irene Grandi anticipava lo youtuber Marcello Ascani, che per il documentario è entrato nelle case degli Italiani alla ricerca delle “miniere urbane nascoste”. Seguivano la scia del green carpet anche Elio Pacilio presidente Green Cross e la produttrice Rita Statte. Immancabile con tutto il suo stile Paola Comin, oltre alla fisica climatologa Serena Giacomin e il giovane Mattia Teruzzi, 26 anni, monzese, che ha ideato e brevettato un concime che si ricava dalla trasformazione dei rifiuti. “Materia viva”, scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che ne hanno curato la regia insieme a Stefania Vialetto, è prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE ed è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura. Il film verrà trasmesso dalla Rai e sarà disponibile su RaiPlay, oltre alla messa a disposizione per le scuole.