21 savage arriva al Rock in Roma, quando e dove comprare i biglietti

21 Savage, l’artista numero uno negli Stati Uniti, arriva finalmente a Roma. Il rapper sarà in Italia con due date. Lo scorso 12 Gennaio 2024 ha pubblicato il suo sesto album “American Dream”, che vede la collaborazione con Metro Boomin e Travis Scott.

La prima data

Il primo concerto è in programma il 29 Giugno 2024 agli iDays di Milano, nella stessa data (già sold out) dove si esibirà all’Ippodromo SNAI di San Siro di Tedua. Per tale data i biglietti sono già andati sold out da tempo e non possono essere acquistati, tranne che sulle piattaforme di rivendita ufficiali come Fansale. Tra gli altri nomi degli iDays 2024 figurano anche i Green Day.

21 Savage, a Rock in Roma arriva l’artista numero uno negli USA: live il 16 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle

I biglietti per il Rock in Roma

La notizia più interessante è però quella relativa alla seconda data, che andrà in scena martedì 16 Luglio 2024 al Rock in Roma, la manifestazione di musica dal vivo che si tiene all’Ippodromo delle Capannelle di Roma Ciampino.

Per la data di Roma i biglietti saranno disponibili in vendita da domani alle ore 12 su My Live Nation per coloro che sono iscritti al sito web di Live Nation, mentre la vendita generale partirà alle ore 12 su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita.