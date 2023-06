Carlo Verdone presenta "Borotalco". A Fonte Meravigliosa giovedì parte il cinema all'aperto di Lanterne Magiche. Ecco il programma

Metti la magia del cinema all'aperto, aggiungi la presenza di Carlo Verdone e il risultato è "C'era una volta a Vigna Murata", l'evento organizzato da Lanterne Magiche a Fonte Meravigliosa, quartiere verde nel sud di Roma. L'associazione culturale dopo il successo degli ultimi anni ha pensato a undici serate di cinema ma non solo, a partire da giovedì 29 giugno. E la prima serata si apre con la presenza di Carlo Verdone.

Lanterne Magiche per il terzo anno consecutivo apre le porte della sua arena cinematografica a Fonte Meravigliosa.

Undici serate di proiezioni e attività collaterali: giovedì è in programma "Borotalco" e a presentarlo sarà proprio Carlo Verdone. Domenica 9 luglio si chiuderà con la proiezione di Midnight in Paris. Nel mezzo film d'animazione, d'autore, cult che hanno fatto la storia e anche una serata speciale dedicata ad un concorso di cortometraggi inediti per registi emergenti con la consegna del premio “Lanterna d'oro”.

La location è quella del piazzale del mercato rionale di Vigna Murata, in via Andrea Meldola, che è anche il cuore pulsante di Fonte Meravigliosa. È lì che migliaia di persone si sono già ritrovate nelle serate organizzate un anno fa. Sarà possibile vedere il film, in forma totalmente gratuita, e rilassarsi tra i food corner presenti nel piazzale.

Il programma

Giovedì 29 giugno

Presentazione della rassegna e del progetto dell’Arena Civica Vigna Murata

21:00 Carlo Verdone presenta Borotalco (C. Verdone)

• Venerdì 30 giugno

20:30 Live podcast con Popcorn&Podcast

21:00 proiezione di Se mi lasci ti cancello (M. Gondry)

• Sabato 1 luglio

21:00 proiezione di Shrek (W. Steig)

• Domenica 2 luglio

20:30 Presentazione del libro Nel quadrilatero del silenzio di Elvio Calderoni

21:00 proiezione di Vertigo (A. Hitchcock)

• Lunedì 3 luglio

20:30 Intervento dei doppiatori Sandro e Rossella Acerbo

Esibizione di Stand Up Comedy

21:00 proiezione di Vacanze Romane (W. Wyler)

• Martedì 4 luglio

21:00 proiezione di Madagascar (E. Darnell e T. McGrath)

• Mercoledì 5 luglio

21:00 Concorso di Cortometraggi

• Giovedì 6 luglio

21:00 l’attrice Eleonora Romandini presenta Corro da te (R. Milani)

• Venerdì 7 luglio

21:00 Altems Advisory presenta Dallas Buyers Club (M. Vallée)

• Sabato 8 luglio

21:00 proiezione di Galline in Fuga (P. Lord e N. Park)

• Domenica 9 luglio

• 20:30 Intervento della giornalista cinematografica Baba Richerme

• 21:00 Premiazione e proiezione del cortometraggio vincitore della Lanterna D’Oro

a seguire, proiezione di Midnight in Paris (W. Allen)