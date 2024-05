Roma, uomo trovato morto in zona Fonte Laurentina: ipotesi malore

Un uomo è stato trovato senza vita in zona Fonte Laurentina, nella periferia a sud di Roma. È successo questo pomeriggio, intorno alle ore 16, quando il corpo dell'uomo è stato trovato per terra in via Bruno De Finetti, all'incrocio con via Maggi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Eur della polizia locale. Al momento si ipotizza che la causa del decesso sia un malore. Le pattuglie dei vigili si stanno occupando della gestione della viabilità e della chiusura di via Bruno de Finetti, in corrispondenza della rotatoria di via Maggi.

Roma, emergenza Termini: ucciso a coltellate davanti ai turisti. «Qui comandano i clan»