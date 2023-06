Roma, uccide la compagna in casa e si suicida in auto. Il femminicidio annunciato sui social: «La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui»

Ha ucciso la sua compagna e poi si è tolto la vita. È accaduto a a Roma dove, intorno alle 11.30, all'interno di un'abitazione è stato trovato il cadavere di una donna riverso sul letto. Sono partite le ricerche del convivente, allontanatosi a bordo di un'auto. Poco dopo é stato trovato morto, nella sua vettura nel parcheggio di un centro commerciale.

Simona Lidulli, classe 1959, è stata trovata riversa sul letto ormai senza vita, il compagno Valerio Savino (1961) si è sparato un colpo di pistola nel parcheggio del centro commerciale I Granai e Roma assiste ad un altro omicidio-suicidio, dopo quanto accaduto appena 11 giorni fa con il caso della poliziotta Pierpaola Romano.

Il femminicidio suicidio era stato annunciato dall'uomo sui social. «Addio amici tutti.

La donna è stata trovata riversa nel letto in un'abitazione in via Adolfo Consolini, all'Ardeatino. Subito sono scattate le ricerche del convivente trovato poi morto nella sua auto, suicidatosi -a quanto si apprende- con un colpo di pistola, nel parcheggio di un centro commerciale della zona.