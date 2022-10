Truffa del finto incidente a Roma, due donne nel mirino di un uomo con la Smart. «Datemi 50 euro e me ne vado». Poi la fuga

Truffa dell'incidente a Roma, ci risiamo: in piazza Ardigò nel quartiere Montagnola a pochi passi dall’Eur qualche giorno fa un’anziana signora si è imbattuta in un truffatore. Non sarebbe l’unica che l’uomo ha provato a derubare, la tecnica è sempre la stessa: i truffatori si appostano nei parcheggi affollati, individuano la loro vittima e successivamente simulano un incidente, colpendo la carrozzeria della macchina della vittima per riprodurre il rumore di un urto.

La donna si trovava con sua figlia quando un ragazzo alla guida di una Smart nera ha provato a truffarle. A sventare la truffa fortunatamente però ci ha pensato un uomo che ha iniziato a gridare: «Attenzione a quel ragazzo, è malintenzionato»: l'uomo infatti era stato appena derubato di 50 euro con lo stesso sistema. Non appena il giovane ha sentito le grida dell’uomo ha abbandonato immediatamente la scena mettendosi a bordo della sua auto e fuggendo all’istante. Sulla vettura del ragazzo c’era anche una strisciata: voleva essere la prova inconfutabile di essere stato urtato dall’auto delle due donne. Madre e figlia si sono poi recate dai carabinieri per denunciare l’accaduto: i militari hanno spiegato di ricevere moltissime segnalazioni del genere in questo periodo e che dunque bisogna stare sempre in allerta.