Theborderline, per lo youtuber Matteo Di Pietro chiesto giudizio immediato: uccise un bimbo di 5 anni con la sua Lamborghini

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il ventenne, legato al collettivo youtuber dei Theborderline, che il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo di cinque anni che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina. Nei confronti dell'indagato i pm di piazzale Clodio contestano il reato di omicidio stradale e lesioni. La richiesta è ora al vaglio dell'ufficio del gip.

L'incidente

i The Borderline viaggiavano sulla Lamborghini a oltre 140 chilometri all'ora.

Il perito ha evidenziato che Matteo Di Pietro, il ragazzo che era al volante della Lamborghini, ha fatto di tutto per evitare l'impatto e, grazie alle caratteristiche dell'auto sportiva, è riuscito a dimezzare praticamente la velocità al momento dell'incidente. Ma quei 140 chilometri all'ora erano davvero troppi per rendere innocuo lo scontro. E infatti un bimbo di 5 anni ha perso la vita e per questo Di Pietro è accusato di omicidio stradale.