Raffaello Melaragno, vittima di un aggressione e non arrestato

Nell'articolo uscito il 18 giugno 2023 sull'edizione cartacea della Cronaca di Roma e sull'online, dal titolo: “Estorsioni e offese sul web, arrestato il ras dei tassisti” è stata riportata per errore la notizia priva di fondamento dell'arresto di Raffaello Melaragno, in particolare laddove afferma: ”cancello i post se mi paghi", e "Raffaello Melaragno, 56 anni usava ogni mezzo per vessare i dipendenti delle sue cooperative taxi…L’uomo a capo della cooperativa Movimento tassisti italiani è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Eur, su delega delle Procura della Repubblica di Roma, in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, poiché gravemente indiziato per i reati di tentata rapina aggravata e tentata estorsione (…).

Le indagini hanno riscontrato gravi indizi di colpevolezza a carico del 56enne a cui è stato notificato il provvedimento che ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari”.

Ebbene, precisa l'avvocato Alessandro Marcucci, «la notizia è frutto di un evidente travisamento, atteso che il dott. Melaragno risulta, invece, essere colui che ha subìto, quale persona offesa, la tentata rapina e la tentata estorsione! Il procedimento penale richiamato dall'articolo, infatti, ha tratto origine da una serie di querele sporte dal dott. Melaragno per i predetti reati di cui è stato vittima».