«Cancello i post se mi paghi». Raffaello Melaragno, 56 anni, usava ogni mezzo per vessare i dipendenti delle sue cooperative taxi che definiva "servi della gleba". L'uomo a capo della cooperativa Movimento tassisti italiani è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica di Roma, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, poiché gravemente indiziato per i reati di tentata rapina aggravata e tentata estorsione. Le indagini coordinate dalla Procura hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che l'uomo fosse l'autore, prima della tentata estorsione, avvenuta a maggio del 2021, e successivamente della tentata rapina aggravata, avvenuta lo scorso 26 aprile sotto l'abitazione della vittima, un romano di 52 anni, suo dipendente. Melaragno avrebbe cercato di farsi consegnare dalla vittima, un'ingente somma di denaro per poter togliere alcuni post su Facebook, lesivi della reputazione della vittima, senza riuscire nel suo intento.

A quel punto il 56enne si è presentato sotto casa, armato di coltello e ha tentato di sottrargli il denaro ed alcuni oggetti d'oro che l'uomo aveva con sé, senza riuscirci, grazie all'intervento di alcuni passanti che hanno poi chiamato il 112. Le indagini dei Carabinieri a seguito della denuncia della vittima hanno riscontrato gravi indizi di colpevolezza a carico del 56enne a cui è stato notificato il provvedimento che ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari.

IL BOSS DELLE COOPERATIVE

Melaragno, già noto perché coinvolto in altre vicende giudiziarie, era a capo di una ventina di cooperative e di fatto ricattava chiedendo percentuali ai dipendenti. L'ultimo, però, vantava a sua volta del denaro da parte del datore di lavoro, da qui le frasi offensive e le minacce sui social. L'estorsore, noto nell'ambiente dei tassisti romani, non aveva scrupoli. A tal punto che su Facebook era nata una pagina: "Liberi da Melaragno". Gli audio mandati ai dipendenti parlano chiaro: «Io ti trito, io ti faccio perdere la licenza, ho il potere di poterlo fare...»; «da domani hai l'ipoteca sull'auto»; «rientra nei tuoi ranghi, ricordati che vengo da una famiglia di magistrati, con me hai finito, faccio in modo che ti ritirino la licenza e che ti levino la patente»; «tu sei un servo della gleba, non vali niente».

Tutto avrebbe avuto inizio nel 2018. Con minacce estorsive sempre più pesanti. Lo strozzino dei tassisti con base Magliana, agiva senza scrupoli e estorceva denaro da dipendenti e soci delle sue società di taxi e ncc, che contano oltre mille tassisti. A ognuno chiedeva ogni mese circa 1.500 euro dei guadagni, attraverso offese pesanti, minacce di licenziamenti fatte a decine e decine di persone.

L'uomo minacciava anche di privarli delle auto usate, in caso di recesso dalle società, e di promuovere azioni legali contro di loro. Un inferno. L'uomo ha continuato a gestire le cooperative con arroganza e violenza psicologica, giocando sulle condizioni di bisogno delle vittime. Neanche i mesi del lockdown hanno fermato la bramosia dell'indagato che ha continuato a pretendere dai soci le loro quote anche se l'Inps aveva erogato alle società in questione il fondo di integrazione salariale, eppure lui senza scrupoli ha perseverato indipendentemente dagli incassi a pretendere soldi, con buste paga contenenti indicazioni fittizie.

Il momento delicato legato al Covid e la sua spregiudicatezza mentre i dipendenti erano in ginocchio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È nata la pagina "Liberi da Melaragno" su Facebook contro quello che viene definito il "pinocchiello" e che vive all'Eur e a spese dei dipendenti gira a bordo di bolidi e ostenta ricchezza. A metterlo nei guai, di nuovo, un tassista offeso e minacciato. Ma tutti raccontano di «anni di inferno».