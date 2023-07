Roma, Stefano Bandecchi: «Mi hanno puntato la pistola in faccia all'Eur, volevano rubarmi il Rolex»

«Mi sono trovato una pistola puntata in faccia». Tentata rapina a Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ed ex presidente della Ternana e Unicusano. «Stavo tornando a casa alle 23 quando, mentre ero fermo a un semaforo all'Eur, una persona mi ha bussato sul vetro due volte. Mi sono girato e mi sono trovato una pistola puntata in faccia». Così dice in un video Instagram Stefano Bandecchi sindaco di Terni. E aggiunge che la persona che lo minacciava era solo, su un motorino. «Voleva il mio rolex, ma io d'istinto ho accelerato e me ne sono andato. Mi è andata bene. Se fossero stati in due non so come sarebbe finita».

