Serpenti al laghetto dell'Eur, paura per due ragazze durante lo jogging: «Sono quasi strisciati sotto ai nostri piedi»

“Correte, ci sono due serpenti!”. A lanciare l’allarme due malcapitate sportive intente a fare stretching dopo lo jogging. Nuovo avvistamento di rettili nella Capitale. Dopo i recenti casi registrati a via di Vallombrosa, nel quartiere Bufalotta e al Tufello, questa volta è toccato all’Eur.

Serpenti al laghetto dell'Eur

Sono all’incirca le ore 13 quando le due runner interrompono la loro corsa per allungare i muscoli.

Si trovano sul sentiero che costeggia il lago simbolo del quartiere: la passeggiata del Giappone. Forse richiamate dal fruscio dei rettili che si muovevano tra siepi e sterpaglie, le due si accorgono immediatamente della presenza dei serpenti e chiedono aiuto, allontanandosi velocemente.

IL RACCONTO

«Abbiamo sentito le grida e ci siamo precipitati», racconta Enrico, un avvocato che come quasi ogni giorno trascorreva la pausa pranzo passeggiando nel verde, in compagnia di alcuni colleghi. «Erano due serpenti. Vipere, bisce, chi può saperlo? Fa comunque impressione vederli a pochi metri dai tuoi piedi. Ormai a Roma bisogna essere pronti a tutto, anche ad imbattersi in animali selvatici in pieno giorno».

«Erano verdi e di grandi dimensioni, - racconta ancora l’avvocato - parliamo di quasi un metro di lunghezza. Forse spaventato dalle grida uno dei due serpenti si è subito dileguato. L’altro invece sembrava volerci venire incontro, tanto che sono anche riuscito a girare un video».