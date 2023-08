Roma, scippo in diretta in via Tor de Cenci: la «finta domanda», il furto della catenina d'oro e l'arresto di un 25enne rom. Il video

Ruba una catenina d'oro mentre è ripreso dalle telecamere. Ennesimo furto a Roma, in Via Luigi Candoni, dove un ragazzo rom di 25 anni ha rubato un gioiello - una catenina d'oro appunto - a un automobilista appena sceso dalla propria auto.

Ladri georgiani presi a Pietralata, la coppia di banditi (26 e 27 anni) inseguita fin sul tetto del palazzo

Con l'aiuto di un complice, il ladro è riuscito a scappare. A nulla è servito l'inseguimento della vittima, che però non sapeva di essere ripresa dalle telecamere. Il video sarà decisivo per le indagini. L'uomo, già arrestato dalla polizia, si vede che fa una domanda finta per distrarre l'anziano fermo con un amico, dopo lo strappo della catenina si vede la fuga in un auto blu con un complice che lo aspettava.