Roma, la Banda della Spaccata colpisce ancora: rapina in un supermercato al Laurentino

La banda della spaccata continua con il suo tiro assegno. Infatti la notte di venerdì 21 aprile, i ladri hanno sfondato l’ingresso di un punto vendita della catena Elite con una macchina riuscendo ad afferrare il roller cash.

Il colpo è stato compiuto poco prima delle due di notte tra la Laurentina e via dei Castelli Romani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pomezia e Roma Capitale, che hanno avviato le indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire all’auto usata per il colpo. Si tratta dell’ennesima rapina messa a segno con queste modalità: da marzo furti simili sono stati effettuati in un istituto di credito a Formello, in una sala slot di Colli Albani, al Torrino e a Balduina.

Escalation di colpi nei primi mesi del 2023

Andando ancora indietro, nei primi tre mesi dell’anno a essere prese di mira sono state la filiale della Banca Intesa San Paolo di via Alessandri, ai Colli Portuensi, e a meno di cinque chilometri di distanza una sala slot in viale Leonardo da Vinci, zona San Paolo. Qui i banditi, cinque gli uomini immortalati dalle videocamere di sorveglianza, hanno usato un’auto rossa: sfondata la vetrina e divelta la serranda sono entrati, hanno afferrato due cambia monete e i contanti dalla cassa e sono scappati a bordo dell’auto. Il bottino, in questo caso, è stato di qualche migliaio di euro. Su questo episodio indaga la polizia.

Due colpi importanti, il primo da 25mila euro il secondo da 46mila. Piatto ricco per la banda della spaccata fuggita con la cassaforte di una sala slot di Colli Albani dopo aver infranto la vetrata con un'auto usata come ariete. L'allarme è scattato poco dopo le 3 di notte del 13 marzo dalla sala slot che si trova in via delle Cave. Una strada ad alta densità abitativa che non ha scoraggiato la banda che ha messo a segno il colpo riuscendo a dileguarsi con la cassaforte in pochi minuti. L'intervento rapido della polizia non è infatti stato sufficiente, una volta sul posto gli agenti hanno trovato i danni provocati dal passaggio dei criminali.