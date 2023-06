Roma, traffico sulla Pontina. Ironia sui social dei pendolari: «Spritz tutti i giorni dopo le 19.00»

Ancora una volta l’ironia degli automobilisti romani è stata l’arma migliore per sintetizzare un problema senza fine il “traffico automobilistico”. Questa volta a salire sul banco degli imputati è stato quello perenne della SS 148, la Pontina, preso di mira dall’ironia dagli automobilisti costretti a file chilometriche e a ore passate fermi in macchina. Disagi alla circolazione gionalieri che ha toccato punte altissime la scora settimana con percorrenze che sono variate dai 45-60 minuti per arrivare dall’Eur a Castel Romano. Così è nato un post su Facebook diventato subito virale: “Spritz sulla Pontina tutti i giorni dopo per 19.00“, arrivano così centinaia di commenti e post ironici.

La Pontina, un’autostrada importante che collega Roma a Terracina, passando per Pomezia, Ardea, Sabaudia e San Felice Circeo soprattutto in questo periodo è percorso dai pendolari che si recano al lavoro e da migliaia di villeggianti che spesso passano ore in fila per andare o tronare dal mare.

Il post è subito servito “Prenota la tua visita! Spritz sulla Pontina. Tutti i giorni dopo le 19.00 prenotazione obbligatoria” ha trasformato il solito rientro dal lavoro in qualche ora di sorrisi. L’utente ha poi rincarato la dose “Trasforma anche tu il tuo viaggio di ritorno a casa in un piacevole momento d’incontro con amici! Fai nuove conoscenze, non perdere tempo bloccato in una semplice fila! Prenota ora!!”. E’ stato solo il là, poi si sono susseguiti centinaia di commenti. Chi ha proposto delle varianti sull’aperitivo, chi addirittura ha azzardato un appuntamento anche per la colazione, chi invece ha espresso di costituire mi gruppo o un club “Quelli della Pontina” una cosa è certa come sempre, l’ironia del popolo romano ha prevalso anche su un problema annoso come il traffico stradale.