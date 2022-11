Roma, Metro B chiusa la tratta San Paolo-Castro Pretorio per controlli tecnici, è caos. L'ira dei cittadini: «Siamo in 500 a Garbatella»

«Metro B: la tratta San Paolo-Castro Pretorio è interrotta, stiamo eseguendo una verifica tecnica. Attivi bus sostitutivi: le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via Ostiense)», si sono svegliati con questo annuncio i cittadini a Roma. Ed è subito panico: i bus alternativi non ci sono e una folla di persone è in strada per capire come arrivare in ufficio o a scuola.

Roma nel panico per maltempo: traffico, strade allagate e guasti alla metro B. Ira dei cittadini: «Capitale da terzo mondo»

Roma, Metro B chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio

«Sono in corso le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica. I tecnici ATAC sono sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell'intervento.

Msg a Basilica San Paolo direzione Laurentina...Ma annunci dicono che è attiva. A chi bisogna dare retta? Grazie pic.twitter.com/VipH74AHdt — Fra (@7FM80) November 21, 2022

Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito atac.roma.it. ATAC si scusa per il disagio». E c'è chi allerta l'Atac: «Nessun Bus a Piramide», ma l'azienda risponde dando i mezzi disponibili: «Bus in arrivo, compatibilmente con le condizioni del traffico. Tieni conto anche di: -bus 75 per Termini -bus 3 o 77 per metro A o Policlinico -bus 30 per Centro».

per ora servizio alla grande direi! pic.twitter.com/riWqQYsjQz — Francesco Carriero (@Frances97041502) November 21, 2022

Chiusa anche Termini.

La denuncia dei cittadini

Il blocco è precisamente in via Ostiense, angolo circonvallazione Ostiense sbocco ponte Spizzichino in comune con linea bus 23. A Termini il bus alternativo si trova in direzione Laurentina in piazza dei Cinquecento/area capolinea bus semaforo via Cavour fermata 70240, direzione Rebibbia piazza dei Cinquecento angolo viale Enrico De Nicola fermata 70439.

Si ma almeno a Castro Pretorio portateci! Siamo fermi a Ponte Mammolo! — Santa Pazienza! (@beatimonoculi55) November 21, 2022

E per quanto riguarda la linea A è funzionante ma in alcuni punti ci sono gli accessi alla B bloccati. Panico tra i romani. «Le navette non passano siamo in 500 a Garbatella». Le foto dei cittadini che stazionano alle fermate dei bus in attesa dei mezzi stanno intasando i social. E tra le strade cìè il caos. Per avere maggiori informazioni rimanere collegati sul sito infoatac. it