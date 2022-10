Sabato 15 Ottobre 2022, 07:06

Rendere balneabile il laghetto dell'Eur, ammodernare e rilanciare il Palazzo dello sport progettato da Marcello Piacentini e Pier Luigi Nervi, aprire finalmente l'acquario pensato per il quartiere, con un progetto avviato nel 2006. Sono solo alcuni dei progetti che Eur spa punta a realizzare nei prossimi anni - con gli obiettivi del Giubileo del 2025 e del possibile appuntamento con Expo 2030 - dopo l'aumento di capitale di 93 milioni di euro deliberato ieri dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società, presieduta da Marco Simoni, di proprietà per il 90 per cento del ministero dell'Economia e per il restante 10 del Campidoglio.

I SETTORI

Il totale dei nuovi investimenti, distribuiti su quattro assi, ammonta a 120 milioni di euro, così suddivisi: 45 milioni per la conservazione del patrimonio architettonico; 18 milioni per la valorizzazione delle infrastrutture dedicate a sport e cultura; 16 milioni per la valorizzazione degli asset congressuali; la restante parte per la riqualificazione urbana dei parchi e del laghetto dell'Eur. L'ultimo via libera, quello dell'assemblea capitolina, era arrivato giovedì sera, dopo che il piano era stato già approvato dal Mef e dalla giunta comunale. «Si potrà contribuire concretamente alla riqualificazione e al rilancio di aree strategiche della Capitale, allo sviluppo del turismo congressuale e d'affari, per cui puntiamo ad essere tra i leader europei di riferimento - spiega l'amministratore delegato Angela Cossellu - a una gestione proattiva del patrimonio pubblico, a partire dalla valorizzazione delle architetture razionaliste e delle nostre aree, alcune delle quali attendono da tempo di essere completate e offerte alla città».



I PROGETTI

In testa all'agenda della società ci sono «la conservazione e la messa in sicurezza di un patrimonio architettonico molto importante, con l'obiettivo di far conoscere una parte di questo quartiere ai romani e all'Italia - sottolinea Cossellu - Basti pensare al palazzo dello sport, che va ammodernato e rilanciato per ospitare grandi eventi, dalla musica allo sport». Non solo: in generale «bisogna aumentare l'occupazione delle strutture dedicate agli eventi», dice la manager, che punta molto «sui 70 ettari di parchi del quartiere: l'area verde più importante è quella del laghetto, di cui vogliamo aumentare la fruibilità, riportandolo alla balneabilità del laghetto». L'amministratore delegato ringrazia «sia il Mef per la fiducia che il Campidoglio, con il quale insieme dovremo lavorare per implementare i grandi progetti di trasformazione del quadrante». Il piano «riguarda una serie di azioni importanti, la prima delle quali che prevede un incremento di fatturato della società, in base a una prevedibile crescita del settore immobiliare, e per cui si contempla un rinnovo contrattuale sulle locazioni oggi troppo calmierate sulla base dell'attuale mercato», commenta l'assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè. È ora possibile «aprire un nuovo lungo capitolo dello sviluppo di questa società - aggiunge Simoni - L'Eur è una porta naturale di Roma e del Paese nei confronti del mondo».