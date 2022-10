Giovedì 20 Ottobre 2022, 06:33 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Dramma nella notte sulla via Cristoforo Colombo. Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere Della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro, è stato travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede della laterale in direzione Gra all'altezza di via Giustiniano Imperatore da una Suzuki Swift guidata da una giovane donna forse ubriaca (accertamenti sono in corso).

Chi era la vittima

L'auto avrebbe perso improvvisamente il controllo finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo della segnaletica per poi travolgere il ragazzo prima di schiantarsi contro il muro di cemento di un parcheggio. Illeso miracolosamente un altro giovane che era in compagnia della vittima. Tra le cause del terribile incidente vi sarebbe l'alta velocità: nessun segno di frenata sull'asfalto. Francesco studiava al primo anno di università.

Il tweet della mamma

La mamma, la giornalista Paola Di Caro, ha affidato a twitter il suo dolore: «Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».