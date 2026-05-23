sabato 23 maggio 2026, 06:28

Tanti, tantissimi anni. Ben 110. Di storia, certo, ma anche di memoria e senso del dovere, celebrati a Roma. Venerdì 22 maggio, nella Caserma “Giuseppe Rossetti”, alla Cecchignola, sede del Comando dei Supporti Logistici e della Scuola Trasporti e Materiali, si è svolta la Festa dell’Arma Trasporti e Materiali dell’Esercito. Quest’anno, poi la celebrazione coincide con il 110°anniversario della Battaglia degli Altipiani, una delle pagine più significative della logistica militare italiana. Una commemorazione importante che richiama il maggio del 1916, quando gli Autieri furono i protagonisti di una complessa operazione strategica di trasferimento di uomini e mezzi, dal fronte dell’Isonzo alle montagne del Trentino, contribuendo a contenere l’offensiva austroungarica. Un episodio che segnò l’inizio di una tradizione fondata sull’efficienza, lo spirito di servizio e la capacità organizzativa. E proprio da quel lontano 1916, l’Arma dEi Trasporti e Materiali, è rimasta fedele al motto «Fervent rotae fervent animi (ardono le ruote, ardono gli animi)», mettendo al centro della sua opera il sostegno ai Reparti della Forza Armata, in tutte le attività, in Patria e all’estero.

La cerimonia

Nella mattinata di venerdì scorso hanno partecipato alla celebrazione, il Capo dell’Arma dei Trasporti e Materiali, Tenente Generale Sergio Santamaria, e il Comandante Trasporti e Materiali, Maggior Generale Tommaso Petroni. Nel corso della mattinata sono stati consegnati i riconoscimenti al Reggimento Logistico “Ariete” e al personale appartenente all’Arma TRAMAT. Il tenente Generale Santamaria ha sottolineato come «l’addestramento, i valori e l’innovazione tecnologica rappresentino ancora oggi il pilastro dell’operato dell’Arma. Elementi da sempre presenti nel DNA del personale dell’Arma Trasporti e Materiali sin dalla Battaglia degli Altipiani». Il momento conclusivo della cerimonia ha visto la consegna di un volante d’epoca, tra “l’Autiere del 1916” e “l’Autiere del 2026”: un gesto pensato per rappresentare un passaggio ideale di esperienza, senso di appartenenza e valori che vanno avanti da 110 anni. A chiudere l’evento la sfilata dei Reparti in armi sulle note della Banda dell’ArmaTrasporti e Materiali.

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