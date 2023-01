Martedì 10 Gennaio 2023, 06:48 - Ultimo aggiornamento: 07:00

Tanta pioggia, soprattutto nelle ore di punta del mattino, traffico in tilt e mezzi pubblici presi d'assalto. Il maltempo ieri ha flagellato la Capitale, proprio nel giorno della riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, creando grossi disagi per la circolazione cittadina: tanto che è stato deciso di rinviare l'inizio delle potature in via Nomentana, che avrebbero ulteriormente peggiorato una situazione già caotica. Allagamenti in varie zone della città, con il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco che è stato registrato tra Prima Porta, Acilia, Ostia, Settebagni e Centocelle.

IN STRADA

Diversi gli incidenti stradali: uno di questi, in via Marsala, ha causato anche la deviazione degli autobus della linea 71. Problemi anche nei sottopassi e nelle gallerie. Il traffico è stato sostenuto per tutta la mattinata, con code e rallentamenti in particolare sulle consolari, la tangenziale e le altre arterie di viabilità principale della Città eterna. Diversi utenti del trasporto pubblico romano hanno segnalato sui social network scarsa frequenza e vagoni sovraffollati, nelle prime ore del mattino, sulle linee A e B della metropolitana, sulla Termini Giardinetti e sulla Roma Nord-Civita Castellana-Viterbo.

I DANNI

Momenti di paura nella zona Torrino-Mostacciano, dove nel primo pomeriggio un pino è caduto in viale Beata Vergine del Carmelo (tra via Cristoforo Colombo e viale della Grande muraglia), all'altezza dell'intersezione con via Ildebrando Vivanti. L'albero ha colpito in pieno due veicoli parcheggiati. «Abbiamo sentito un forte boato, come un'esplosione», racconta qualche residente. Una Smart è stata completamente distrutta dal tronco dell'albero, probabilmente malato, mentre la chioma del pino ha ricoperto (con danni di minor entità) un furgoncino in sosta sul lato opposto della carreggiata. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta coinvolta dal crollo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale, e la strada è stata chiusa alla circolazione. Altri alberi caduti sono stati segnalati in via Prenestina, altezza di via della Borghesiana, ed in via di Settebagni, nei pressi di via Wanda Capodaglio. Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Roma, con decine gli interventi dei vigili del fuoco di Civitavecchia per la messa in sicurezza di muri, tetti e cartelli stradali pericolosi, in particolare a Santa Marinella e ad Allumiere.

IL METEO

Ed è allerta meteo gialla per vento quella prevista dalla Protezione civile regionale per oggi. Dalle prime ore di oggi, e per le successive 24-30 ore, «si prevede sul Lazio il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali» che riguarderà «in special modo i settori costieri». Le piogge dovrebbero invece lasciare Roma almeno per un paio di giorni.