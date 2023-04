Roma, al casale della Vaccheria dell’Eur apre i battenti RiscArti: il festival del riciclo creativo

RiscArti, il Festival del riciclo creativo, impegnato da diversi anni nella sensibilizzazione allo spreco attraverso le arti e che quest’anno festeggia il suo decennale potrà essere visitata dai romani e non, nella sua nuova location l'ex casale di Eur Castellaccio “La Vaccheria” fino al 16 aprile. L’obiettivo della kermesse internazionale è sempre quella di educare, intrattenere in modo "artistico" e creare una coscienza sui temi green, mettendo in luce lo scarto come una risorsa creativa. Con il festival l’arte delle piccole cose, gli oggetti simbolo del consumismo vengono “riassemblati” o “ripensati” rivivono una seonda vita con un'altra pelle. Alla mostra saranno presenti oltre 40 artisti in esposizione, contornati da performance e dibattiti che percorreranno i dieci gironi di apertura. Tanti i temi trattati attraverso gli oggetti, dall’arte pubblica, alla sostenibilità del territorio fino ad arrivare all’emergenza ambientale.

Al suo interno si potranno osservare opere d'arte "realizzate" con tutti i materiali scartati, obsoleti, che gli artisti hanno recuperato, rigenerato, riassemblato e a cui hanno dato una seconda possibilità: da quello dei computer (cpu e schede madri) agli smartphone che vanno a “rifinire” quadri, oppure con pezzi di sughero e tessuti, per passare ad una scultura fatta con bottiglie e recipienti di plastica e flessibili (quelli usati nelle ristrutturazioni edilizie per il passaggio dei cavi, ndr). Per completare la carrellata con il motociclista realizzato con pezzi di acciaio e alluminio, a finire ad un pesce realizzato con i coperchi di lattine con tanto di linguette a strappo in bella vista. I visitatori potranno ammirare le opere a La Vaccheria in via Giovanni l’Eltore, 35 all’Eur il martedì - mercoledì - giovedì dalle 9 alle 13 e il venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19.