Pontina, grave incidente tra tir e due auto: due feriti estratti dalle lamiere, sono gravissimi

Grave incidente sullla Pontina. Nella tarda mattinata di oggi 30 settembre, all'altezza di Castel di Decima (direzione Roma) due mezzi pesanti si sono scontrati contro due auto. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio di un'autogrù e del Carro Fiamma. I pompieri hanno estratto dalle lamiere, utilizzando divaricatore e cesoia idraulica, due persone che sono state trasportate in ospedale in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Roma.

Incidenti Nomentana, il marito della vittima Serena Greco: «Quella strada è un cimitero, rimasta terra di nessuno»