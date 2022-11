Ndrangheta a Roma, sequestrato bar in via del Tintoretto all'Eur

Le mani della 'Ndrangheta su Roma. Venticinque società, per un valore totale di circa 100 milioni di euro, sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione della Dia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'arresto di 26 persone, di cui 24 in carcere e due ai domiciliari. Sono accusate di associazione mafiosa, sequestro di persona e fittizia intestazione di beni.

Gli arresti di questa mattina seguono quelli già eseguiti nel maggio scorso con la maxi inchiesta "Propaggine", che aveva colpito la prima "locale" di 'Ndrangheta nella Capitale. Un'organizzazione con a capo Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, appartenenti a storiche famiglie di Cosoleto, comune in provincia di Reggio Calabria.

Ndrangheta a Roma, bar e ristoranti: ecco i nomi dei locali gestiti dai clan

Sequestrati 12 locali: sigilli a un bar dell'Eur

Sono stati sequestrati 100 milioni di euro e confiscate 25 società. Gli indagati sono accusati, a seconda delle posizioni, di associazione mafiosa, sequestro di persona e fittizia intestazione di beni.

Tra i locali coinvolti nell'operazione della Dia, controllati fino al 2018 da Vincenzo Alvaro anche un bar in zona Roma Eur, il "Bar Tintoretto" in via del Tintoretto 118/120.