«Via della Magliana altezza ristorante la Tedesca un lupo ha portato via un cane dalle mani della padrona». L'allarme è stato lanciato su Facebook. Nel video, diventato rapidamente virale, si vede un esemplare aggirarsi solitario con un cucciolo in bocca. La fuga del lupo è stata ripresa dal cellulare di un uomo, a distanza.

Video choc: il lupo prende un cane

«Sta venendo da noi, attento», grida la voce fuori campo di chi ha girato la scena e teme che l'animale si avvicini. Si sente uno sparo. L'incredibile fatto è avvenuto a Roma, in via della Magliana, all'altezza del civico 1125, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, in zona Ponte Galeria. Il lupo, secondo quanto dichiarato da chi ha girato la scena, ha sottratto un cane ed è fuggito per le campagne circostanti. Un evento che ha subito scatenato l'allarme tra proprietari dei cani.

Le reazioni social

«Dobbiamo aver paura a passeggiare con i nostri animali?», si chiede qualcuno. A quanto pare sembra si tratti di un evento molto raro: «Il lupo, infatti, non si avvicina se c'è l'uomo e che questo animale abbia portato via un cane alla padrona è quasi impossibile. E' la prima volta che un episodio del genere viene segnalato in provincia di Roma», spiegano gli esperti. Ma oltre i cinghiali, ora, cresce anche l'allerta lupi.