Loretta Verbani, la maestrina fashion della Montagnola: «Da Marconi a New York, andata e ritorno»

E’ un’atleta di crossfit e funzionale, ex pattinatrice, fashion blogger, modella e fashion stylist ma per i suoi piccoli studenti della scuola elementare Poggiali - Spizzichino della Montagnola rimane sempre la “maestrina fashion”. Parliamo di Loretta Verbani per i suoi amici “Tata” ma soprattutto per i suoi piccoli fan rimane il misto tra Madonna e l’attrice Chiara Francini. «La mia passione per la moda è scoppiata nel 2015 - dice Loretta - avevo un blog che attraverso dei tutorial, delle sfilate e shooting fotografici, davo consigli sulla moda, sugli outfit, a tanti ragazze e ragazzi appassionate di stile, mi affiancavano fotografi (che avevano lavorato anche per Vogue) costumisti e vari brand che mi mettevano a disposizioni gli abiti, purtroppo ho avuto uno stop per la perdita di papà qualche anno fa, ma il progetto non si è mai archiviato del tutto».

Loretta abita in zona Marconi ma e si divide da anni fra i suoi studenti della Montagnola, le sue passioni fashion a San Giovanni e la palestra al Mandrione. «Ho fatto un corso anche con Carla Gozzi (la style coach diventata famosa con la trasmissione condotta con Enzo Miccio Ma come ti vesti? Ex assistente di tanti stilisti famosi tra i quali Castelbajac, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Calvin Klein, Mila Schon, Maxa Mara, Ermanno Scervino e tanti altri, ndr) per riuscire a fare al meglio la fashion blogger e la stylist e per essere utile dai miei amici alle tante persone di oggi appassionate che vogliono fare le influencer. All’inizio ho imparato molto seguendo Chiara Ferragni, ma il vero salto l’ho fatto con i consigli dello stilista Antonio Martino, mi piace tanto anche lo stilista Alessandro Michele che incontro spesso in centro, l’ex direttore creativo di Gucci spero che approdi a Chanel». Tata adora le scarpe di Christian Louboutin (le famose scarpe con la suola rossa e ne ha più di 10 paia) come quelle di Jimmy Choo e Casadei, gli piace vestire Nostra Santissima, Dolce e Gabbana, Twinset, si è appassionata delle borse di Chanel e Fendi (adora le borse disegnate da Karl Lagerfeld suo direttore creativo), adora la musica di Madonna ma il suo compagno artista a tutto tondo (dipinge e suona) l’ha fatta avvicinare alla musica della band glam rock/heavy metal dei Kiss. «Non parliamo poi per la mia passione per Sara Jessica Parker attrice di Sex and the city, quando ha aperto il negozio a New York ero sempre lì e poi andavo a scegliere dei jeans da Page - conclude Loretta - come adoro l'attore Johnny Depp».

Insomma Loretta o meglio Tata vive a pieno le sue passioni che sono oltre la moda, il crossfit (con un personal trainer che la segue sempre) e i viaggi. «Amo New York e Londra non solo per i posti ma per i loro modo di vivere, prima della pandemia ci andavo anche due volte l’anno - continua Loretta - come mi piace Singapore perchè è stato il primo viaggio con i miei genitori, in Grecia ho conosciuto Nusret Gökçe (Salt Bae) il macellaio turco diventato famoso per il suo modo scenografico di mettere il sale sulla carne, è uno spasso». La routine di Loretta spesso è condividsa dal suo compagno hair stylist e da sua sorella Ornella ed è contornata dalle sue due gatte Tiffany e Amelie anche se non rinuncia mai alle sue letture “matematiche”: «Mi piacciono le biografie e i libri storici, e poi essendo laureata in matematica mi appassionano quelli sui toremi di Fermat e dei Numeri primi» insomma una vita sempre al massimo quella di Loretta come quella cantata da Vasco Rossi, sempre inseguendo le sue passioni a mile e col vento in poppa.