Lunedì 16 Gennaio 2023, 23:16

Hanno atteso (e tanto), hanno scritto (tantissimo), hanno incontrato tecnici, hanno parlato con politici. Per anni, in sostanza. Ma alla fine possono dire di aver vinto e di aver portato a casa il risultato che da tempo sognavano. I residenti del Laurentino possono contare da ieri su un autobus tutto nuovo: è la linea 724, che collega piazzale dell’Agricoltura a via Carlo Emilio Gadda a Fonte Ostiense.

«L’iter non è stato semplice, anzi ha attraversato momenti difficili ed incerti, date le più svariate difficoltà politiche, strutturali e materiali (oltre che burocratiche), che si sono dovute superare - commenta Anselmo Di Giorgio, presidente del comitato di quartiere Eur-Ferratella – Il risultato però è stato esaltante dal momento che gli abitanti dei due quartieri possono oggi fruire di un mezzo pubblico che li può tranquillamente portare a Viale Europa o agli uffici, alle scuole e al laghetto dell’Eur, all’ospedale Sant’ Eugenio in Via dell’Umanesimo, agli istituti di credito e banche di Viale Cesare Pavese, oltre che alle scuole superiori del quartiere Ferratella, agli uffici del IX Municipio, alla Asl del quartiere Laurentino – Fonte Ostiense ed infine anche al Centro Commerciale Euroma2».

Nel commentare il risultato raggiunto, poi, Di Giorgio commenta dicendo: «È stata, a ben considerarla, la vittoria dell’impegno e della collaborazione tra istituzioni e cittadini». E, parlando di quanto ancora c’è da fare su quel quadrante di territorio di Roma Sud, tra via Laurentina e via Pontina, dice: «Ci si augura che sia solo l’inizio di un nuovo modo di gestire la politica dei nostri tempi».



IL PERCORSO

La nuova linea 724 percorre viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, ospedale Sant’Eugenio, viale dell’Umanesimo, viale Cesare Pavese, viale dell’Oceano Atlantico, via Cristoforo Colombo, viale Ignazio Silone, via Francesco Sapori, via Filippo Tommaso Marinetti, via Carlo Emilio Gadda. In via Carlo Emilio Gadda la linea 724 sostituisce la linea 779 che, invece, viene modificata. Le corse del 724 non sono attive nei giorni festivi. Da piazzale dell’Agricoltura gli autobus partono dalle 7.00 alle 21.30. Da via Carlo Emilio Gadda, invece, il servizio prende il via alle 6.30 per concludere alle 21. Indicativamente la frequenza oraria della partenza dei bus è di un mezzo ogni 20 minuti, arrivando anche a quattro nelle ore dove c’è maggiore richiesta, specie per gli studenti che hanno necessità di raggiungere gli istituti scolastici.



LE ALTRE LINEE

Da ieri, inoltre, è cambiato il servizio della linea 779 che viene modificata nella tratta viale Beethoven-viale Avignone e nella zona del Laurentino 38. All’Eur i bus percorreranno viale Beethoven, viale America, viale della Tecnica, viale dell’Oceano Pacifico, via Avignone anziché percorrere viale America, via Cristoforo Colombo e viale dell’Oceano Pacifico. Al Laurentino 38, la linea 779 seguirà un percorso circolare in senso orario e da viale Giorgio Ribotta i bus percorreranno viale Ignazio Silone, via Francesco Sapori, viale Filippo Tommaso Marinetti e via Carlo Levi per tornare in via Giorgio Ribotta. Modifiche anche per la 778 nelle zone Eur, Mostacciano e via Carucci. All’Eur nella tratta tra la stazione metro Magliana e viale dell’Oceano Pacifico non percorrerà più viale Egeo e percorrerà viale di Val Fiorita, piazzale Ferruccio Parri, viale Umberto Tupini, viale Europa, viale Beethove, viale America, viale della Tecnica, viale dell’Oceano Pacifico. A Mostacciano non saranno più effettuate le fermate di via degli Astri, via dell’Orsa Minore e via Caterina Troiani. I bus transiteranno in via di Decima. Non percorrerà più via Mario Carucci e via dei Boccabelli ed effettuerà nuove fermate in via Laurentina, 80 metri dopo via dei Boccabelli e in via Orazio Tedone