Roma, Laurentina nel caos traffico per i continui lavori ad intermittenza. «Code infinite, non ne possiamo più»

«Non ne possiamo più dei continui lavori avviati ad intermittenza sulla via Laurentina. Soprattutto quando chiudono una corsia dopo la rotonda del cimitero laurentino, uscire o ritornare a casa per noi abitanti del quartiere è diventato un incubo». Così si esprime un residente del quartiere Monte Selvotta, zona raggiungibile solo tramite la via sopracitata. Continua: «I lavori sono iniziati da due settimane, ma nulla ancora non sono terminati. Ma non è la prima volta che ci troviamo veramente disagiati tra lunghe code di traffico e incidenti causati anche dalla mancanza di visibilità che non possiedono le rotonde, purtroppo nascoste da un muro di erba che ha superato un metro di altezza». I cittadini della zona lanciano un appello a Roma Capitale: «Desideriamo il prolungamento della metropolitana B anche nei nostri quartieri che sono tutti raggiungibili dalla via Laurentina. Il capolinea prefissato in linea a via Francesco Suppè non basta».

Analizzando l’area di estensione della Laurentina che inizia dalla stazione della metropolitana B e finisce ad Ardea, senza citare tutte le vie e i quartieri secondari intrecciati, si tratta quasi di 33 km che vengono percossi ogni giorno da 400 mila persone circa.

Alcuni utenti concludono: «Qui intorno c’è tutto verde sappiamo che, anche la Laurentina in passato era zona frequentata dai romani, ma qui la probabilità di trovare scavi archeologici è sicuramente minore. Prolungare la metro B significherebbe diminuire traffico esagerato in una zona molto frequentata e abitata di Roma e risolverebbe estremi disagi».