La Corsa del Ricordo: per non dimenticare gli orrori delle foibe sulla popolazione giuliano-dalmata

Correre per non dimenticare. Sarà questa in sintesi domenica il messaggio che vuole trasmettere la X edizione della “Corsa del Ricordo”, gara competitiva di 10 chilometri, da sempre organizzata e promossa dal presidente Claudio Barbaro dell’Associazioni Sportive Sociali Italiane, per continuare a tenere vivo il ricordo degli eventi drammatici delle Foibe e l'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate. In ricordo a quei ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe (le fenditure carsiche usate come discariche) dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale, ndr) e perché certi fatti non avvengano mai più. La gara si svolgerà sul percorso competitivo di 10 chilometri affiancata da una non competittiva aperta a tutti di 3,5, che si snoderà nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in via Oscar Senigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Il via alla gara sarà data alle 9.30 di domenica 5 febbraio e nella stessa occasione verrà ricordato e premiato la "memoria” Abdon Pamich, fiumano ed esule, che vinse l’oro Olimpico nella 5 chilometri di marcia a Tokyo nel 1964, e per questo istituito il Trofeo Tokyo 1964 di marcia arrivato alla sesta edizione e che andrà al vincitore della 3,5 chilometri. Ai nastri di partenza della 10 chilometri competitiva ci sarà anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi: «Il 5 febbraio non conterà tanto tagliare il traguardo, quanto essere trasportatori di un ricordo che non deve limitarsi solo alla data della corsa». Organizzeranno la Corsa, Roma e anche altre città come Milano Trieste e San Vito dei Normanni (i quattro teatri degli evento terribili), Novara, Verona, Catania e San Felice Circeo.