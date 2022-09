Co-Creation Site di Konica Minolta, nuovo spazio per soluzioni e prodotti di intelligenza artificiale

Uno spazio nuovo, dove aziende e start-up potranno incontrarsi per co-creare nuove soluzioni e prodotti di intelligenza artificiale. Il 22 settembre l’Open Day nel quartiere dell’Eur.

A Roma apre uno spazio che mancava, dove piccole e grandi aziende potranno incontrarsi per creare insieme e sperimentare nuove soluzioni digitali e di intelligenza artificiale (IA). Si chiamerà Co-Creation Site e l’idea nasce da Konica Minolta Digital Services R&D, il dipartimento di ricerca e sviluppo della multinazionale giapponese che dal 2018 ha aperto laboratori e uffici a Roma, assumendo 110 tra ricercatori, sviluppatori, esperti di IA, robotica e cyber security.

“In questo spazio chiunque potrà vedere cosa stiamo sviluppando nei nostri laboratori, incontrare i nostri ricercatori, confrontarsi con loro e dare forma a nuove idee – dichiara Olaf Lorenz, General Manager Global Brand Management di Konica Minolta Inc. - Alla base dei concetti di co-creazione e co-innovazione c’è l’idea che aziende diverse possano condividere spazi, risorse e competenze per dare vita a nuove soluzioni e nuove opportunità di business”.

Konica Minolta Digital Services R&D da anni lavora a nuove soluzioni di intelligenza artificiale che aiutano ad automatizzare task lavorativi e a migliorare i livelli di efficienza e sicurezza di qualunque tipo di azienda.

“La nostra specialità risiede nell’applicazione di algoritmi di IA per risolvere problemi specifici dei nostri clienti. Ad esempio, l’AI Studio, che fa parte del pacchetto di Video Solutions Services (VSS), consente anche ai clienti senza particolari conoscenze di IA di creare un proprio modello di training per applicazioni di Machine Learning” racconta Dennis Curry, Deputy CTO di Konica Minolta R&D Digital Services.

Lo spazio

Il Co-Creation Site di Konica Minolta si presenta come uno spazio moderno e accogliente, dove potersi incontrare, lavorare in co-working e fare networking. Si configura come un ultimo piano con terrazza perimetrale a 360 gradi e vanta uno spazio di 800 m2 interni e 400 m2 esterni.

All’interno vi sono situate: due reception con aree di benvenuto per gli ospiti; un laboratorio dedicato al team di ricerca e sviluppo di Konica Minolta; due spazi dedicati a ospiti e clienti con sale per incontri, tavoli per meeting e numerose postazioni di co-working; una cucina con impianto di filodiffusione per la musica e annessa zona relax; un’area executive con una suite meeting room.

“In un mondo modellato dalla pandemia, vogliamo creare spazi sicuri e tranquilli, in cui le persone possano incontrarsi faccia a faccia, non stipate in una minuscola sala riunioni. Qui abbiamo lo spazio per condurre seminari in presenza o con pubblico da remoto: il nostro obiettivo è quello di stimolare le interazioni sia fisiche che virtuali per poter individuare soluzioni ai problemi reali dei nostri clienti. Questo è il modo con cui vogliamo fare co-creation con partner e clienti” conclude Dennis Curry.

L’Open Day del 22 settembre

L’Open Day di Konica Minolta Digital Services R&D si terrà giovedì 22 settembre, dalle 17:30 alle 21:30, nello spazio di Co-Creation all’ottavo piano di Viale Cesare Pavese 305 a Roma. A tutti i presenti saranno mostrate in esclusiva le demo delle soluzioni in fase di commercializzazione di Video Solutions Services, AI Studio e Cognitive Services. Saranno inoltre offerti un cocktail di benvenuto e una cena con barbeque sulla terrazza, accompagnata da buona musica e momenti di networking.

All’evento parteciperanno aziende italiane e internazionali dei settori di logistica e grande distribuzione, dell’Industria 4.0, AI e ICT. Hanno già confermato iProva (GB) e Advantio Technology (Repubblica Ceca), e dall’Italia: Autostar, FIT Consulting, Freight Leaders Council, FIFO Sanità - Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri, ITI Sistemi, Centro Agroalimentare Roma C.A.R. ScpA, Box Eventi e Contea & Partners.

Il programma completo:

17:30 Cocktail di benvenuto

18:00 Passeggiata tra le Demo accompagnati da Dennis Curry, Deputy CTO di Konica Minolta Inc, e Olaf Lorenz General Manager Global Brand Management di Konica Minolta Inc

19:00 Rooftop Barbeque

20:00 Music and Networking

Konica Minolta Digital Services R&D

Sin dalla sua fondazione nel 1873, Konica Minolta ha avuto una lunga storia di innovazione. Nella multinazionale giapponese, Digital Services R&D (DSRD) è il gruppo europeo dedicato a sostenere la trasformazione digitale di Konica Minolta, con un’attenzione che si focalizza su soluzioni innovative per l’Industria 4.0 e per l’ufficio digitale. Dal concept design, con ricerca e sviluppo agile, arrivando a progetti pilota e alle fasi iniziali di pre-produzione, Konica Minolta DSRD definisce processi iterativi di co-creazione a partire dalle necessità dei clienti.

Per raggiungere questo obiettivo in modo più efficace, stiamo lanciando una rete di spazi di co-creazione, ambienti per la co-innovazione dove incontrarsi, ascoltare e scambiare opinioni con clienti e partner, e dare insieme forma ai luoghi di lavoro di domani.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: https://digital-services.research.konicaminolta.com e seguite Konica Minolta - Digital Services R&D su Linkedin e @RDKonicaMinolta su Twitter.