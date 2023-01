Lazio, da Frosinone a Roma Eur ecco le zone dove l'aria è più inquinata: il nuovo report Arpa

L'aria "più inquinata" del Lazio? A Roma e nella Valle del Sacco (tra Frosinone e cassino). Lo afferma il nuovo report Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) che ha monitorato la qualità dell'aria tramite 55 stazioni fisse nel Lazio e ha registrato a Roma e alcune città della Valle del Sacco il superamento dei valori limite per alcuni agenti di inquinamento.

In particolare nell'agglomerato di Roma sono stati segnalati superamenti dei valori limite di Biossido di Azoto e di Pm10 (il particolato fine) oltre i limiti fissati dalla legge per la sicuezza della salute.

Nella Valle del Sacco è stato superato il limite per il Pm10 e il Pm2.5 mentre il limite dei valori massimi di Ozono (O3) è stato superato solo sulla zona Litoranea ad Allumiere.

Ecco tutti i risultati del monitoraggio condotto dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per tutti gli inquinanti rilevati in continuo nelle stazioni della rete regionale di qualità dell’aria.

Particolato Pm10 oltre i limiti a Cassino e Frosinone

Il Pm10 è materiale particolato aerodisperso, ed è l'insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente. L'esposizione prolungata a questo tipo di particelle è associata a disturbi respiratori come tosse e catarro, asma, diminuzione della capacità polmonare. La soglia limite per la salute umana è 50 µg/m3 in 24 ore. Per la sicurezza umana questo limite può essere superato un massimo di 35 volte all'anno.

La Valle del Sacco è la zona in cui risulta più segnalata la presenza di questo inquinante: a Ceccano per 94 giorni i valori di Pm10 sono risultati oltre il limite, segue Frosinone Scalo (61 superamenti), Cassino (56 giorni oltre il limite), Colleferro Europa (45 superamenti), Ferentino (39 volte oltre il limite). A Roma solo Tiburtina ha superato 36 volte il limite consentito.

A Cassino si è registrato anche il superamento del valore medio annuo consentito di Pm 2.5 (si registra 26 µg/m3 di media quando i limite medio annuo è 25 µg/m3).

Per il Pm10 nessuna stazione supera il limite annuo fissato (40 µg/m3) ma Ceccano è molto vicina (media di 39 µg/m3).

Smog, stretta sulle auto diesel fino alle Euro 4 e stop ai fuochi d'artificio

Biossido di Azoto più alto a Roma Fermi

Il biossido di azoto è un gas prodotto nelle combustioni e presente nelle zone ad alto traffico. È un gas che può provocare irritazione oculare, nasale, gola e tosse o alterare la funzionalità respiratoria nei bambini, persone asmatiche o con bronchite. Il biossido di azoto si registra soprattutto in città a Roma ma solo la stazione di Eur Fermi supera il valore medio annuo previsto dalla normativa.

Nelle altre zone i valori sono sotto i limiti d legge. I più alti comunque sono a Cassino, a Viterbo (20 µg/m3) a Civitavecchia “via Roma”, con 28 µg/m3 .

Cucinare pranzo e cena a casa peggio del fumo passivo. Lo studio: «In casa il 95% dei gas inquinanti»

Allumiere supera il limite per l'Ozono

L'Ozono è un altro gas inquinante che viene monitorato. È prodotto sia da fonti naturali che da motori a combustione, impianti industriali, riscaldamento. Nel 2022 il limite di allarme nella regione Lazio è stato superato solo in una stazione Allumiere “via Aldo Moro” (zona Litoranea) dove si sono registrati 39 giorni di superamento dei limiti (il massimo consentito 25 giorni di superamento).

A Roma i valori più alti (ma non oltre la soglia di allarme) si registrano a Bufalotta, Tenuta del Cavaliere e Cinecittà dove per 2 vole è stata raggiunta la "soglia di informazione".

Milano, limite di velocità a 30 km/h dal 2024. Come funziona in Europa?

Benzene: il valore più alto è a Frosinone Scalo

In nessuna delle stazioni della rete in cui si rileva il Benzene si sono registrati valori superiori al valore limite di 5 µg/m3 (di concentrazione media annua). Il valore maggiore registrato è di 2 µg/m3 a Frosinone Scalo, nella zona Valle del Sacco.