Incidente mortale a Roma su via del Mare. Un motociclista di 30 anni ha perso la vita dopo che la sua Yahama si è scontrata contro una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni. Diverse pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono intervenute questa mattina, intorno alle 9, per i rilievi in via del Mare, km 8,800, altezza Tor di Valle. La strada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO